Путин: Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки.

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран. Имею в виду, что они нуждаются в больших объёмах продовольствия», — заявил он.

Путин также отметил, что справедливая и комплексная реализация зерновой сделки будет обеспечена только при учёте позиции Москвы.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.