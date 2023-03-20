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Путин: Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки

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Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки.
Путин: Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран. Имею в виду, что они нуждаются в больших объёмах продовольствия», — заявил он.

Путин также отметил, что справедливая и комплексная реализация зерновой сделки будет обеспечена только при учёте позиции Москвы.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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