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Матвиенко: продление зерновой сделки необходимо использовать для снятия преград

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Участники сделки о вывозе зерна из портов Украины должны использовать 60 дней продления договорённости, чтобы снять преграды экспорту российского продовольствия и удобрений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: продление зерновой сделки необходимо использовать для снятия преград
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Эти 60 дней мы должны использовать для того, чтобы снять все препоны, все преграды, не декларировать, что нет проблем, а на самом деле решать их», — сказала Матвиенко.

По её словам, Москва настаивает на выполнении сделки в полном объёме.

Она отметила, что Россия будет сотрудничать с ООН, чтобы организация выполнила свои гарантии.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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