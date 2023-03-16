Матвиенко: продление зерновой сделки необходимо использовать для снятия преград
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«Эти 60 дней мы должны использовать для того, чтобы снять все препоны, все преграды, не декларировать, что нет проблем, а на самом деле решать их», — сказала Матвиенко.
По её словам, Москва настаивает на выполнении сделки в полном объёме.
Она отметила, что Россия будет сотрудничать с ООН, чтобы организация выполнила свои гарантии.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.
Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.