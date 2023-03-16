В ООН заявили о сосредоточенности на обеспечении продолжения зерновой сделки

ООН сосредоточена на обеспечении продолжения и целостности зерновой сделки, заявил представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь сосредоточен на обеспечении продолжения и целостности соглашения», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

По его словам, данное соглашение играет ключевую роль для продовольственной безопасности в мире.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.