В МИД Китая выразили надежду на продолжение эффективной реализации зерновой сделки

В МИД Китая выразили надежду, что зерновая сделка продолжит эффективно и всесторонне реализовываться.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай надеется, что соглашение продолжит реализовываться сбалансированным, всесторонним и эффективным образом», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Китай готов укреплять международное сотрудничество для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.