Главы МИД стран G7 осудили испытание баллистической ракеты КНДР

Главы МИД стран G7 выступили с решительным осуждением испытания ракеты КНДР, которое подрывает мир и безопасность региона.

«Мы, министры иностранных дел G7... а также высокий представитель Евросоюза выступаем с решительным осуждением осуществлённого 16 марта Северной Кореей пуска очередной МБР, что подрывает мир и безопасность в регионе и мире», — говорится в заявлении японского МИД.

В ведомстве отметили, что КНДР расширила свои провокационные действия путём осуществления рекордного числа ракетных испытаний.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.

Япония заявила КНДР протест по дипломатическим каналам на фоне последнего ракетного испытания Северной Кореи.