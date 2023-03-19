Япония заявила КНДР протест на фоне последнего ракетного испытания
«Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности... и являются абсолютно неприемлемыми. Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам через посольство в Пекине», — цитирует его РИА Новости.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.
Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.