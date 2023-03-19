Япония заявила КНДР протест на фоне последнего ракетного испытания

Япония заявила КНДР протест по дипломатическим каналам на фоне последнего ракетного испытания Северной Кореи, которое представляло угрозу для безопасности региона, заявил замглавы японского Минобороны Тосиро Ино.

«Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности... и являются абсолютно неприемлемыми. Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам через посольство в Пекине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.