МИД Южной Кореи: дипломаты из Сеула, Вашингтона и Токио обсудили пуск ракеты КНДР

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуск баллистической ракеты КНДР.

Об этом сообщил МИД Республики Корея.

«Спецпредставители трёх стран резко осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты как нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН и провокацию, которая угрожает миру в регионе и на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Стороны также договорились продолжить укреплять сотрудничество с целью «возглавить решительный и единый ответ международного сообщества» на провокации КНДР.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.

Япония заявила КНДР протест по дипломатическим каналам на фоне последнего ракетного испытания Северной Кореи.