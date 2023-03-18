Движение социалистов Сербии призвало прекратить поддержку МУС
- AP
«ПС, которое основал Александр Вулин, призывает политическую и профессиональную общественность нашей страны оказать поддержку инициативе о следовании примеру США и прекращении поддержки МУС и Римского статута МУС», — говорится в сообщении движения.
Отмечается, что в компетентности МУС сомневаются в том числе по причине двойных стандартов.
Также партия призвала принять закон о регистрации иноагентов.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордера на «арест» российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.