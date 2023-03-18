Движение социалистов Сербии призвало прекратить поддержку МУС

Движение социалистов директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина призвало власти страны прекратить поддержку Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

«ПС, которое основал Александр Вулин, призывает политическую и профессиональную общественность нашей страны оказать поддержку инициативе о следовании примеру США и прекращении поддержки МУС и Римского статута МУС», — говорится в сообщении движения.

Отмечается, что в компетентности МУС сомневаются в том числе по причине двойных стандартов.

Также партия призвала принять закон о регистрации иноагентов.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордера на «арест» российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.