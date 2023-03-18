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Посольство России заявило, что позиция США по МУС напоминает «вялотекущую шизофрению»

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В посольстве России в Вашингтоне заявили, что позиция Соединённых Штатов в отношении принимаемых Международным уголовным судом (МУС) решений напоминает «вялотекущую шизофрению».

Как отметили в диппредставительстве, Вашингтон поддерживает «правовую вакханалию», организованную МУС, в угоду собственным геополитическим интересам.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — приводит заявление посольства ТАСС.

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

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