Посольство России заявило, что позиция США по МУС напоминает «вялотекущую шизофрению»
Как отметили в диппредставительстве, Вашингтон поддерживает «правовую вакханалию», организованную МУС, в угоду собственным геополитическим интересам.
«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — приводит заявление посольства ТАСС.
Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала ордер на «арест» российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Президент США Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.