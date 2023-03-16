Полицейские задержали в Париже 40 участников манифестации против пенсионной реформы

Полицейские задержали в Париже 40 участников манифестации против проведения пенсионной реформы, закон о которой был принят в обход голосования в парламенте, сообщает BFMTV со ссылкой на МВД Франции.

«Согласно новому отчёту полицейского управления Парижа, 40 человек были арестованы», — говорится в сообщении.

Ранее полиция применила слезоточивый газ против протестующих на площади Согласия в Париже.

Протестующие в Париже строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.