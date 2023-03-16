Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые не довольны пенсионной реформой, их акция проходит на площади Согласия в Париже.

Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что акция проходила мирно, но к вечеру протестующие стали строить баррикады из ограждений и досок и жечь их, а также начали забрасывать полицию камнями и бутылками.

Протесты в Париже продолжаются, протестующие строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.