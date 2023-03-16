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В Париже протестующие жгут ограждения и доски на площади Согласия

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В Париже протестующие из-за пенсионной реформы французы строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.
В Париже протестующие жгут ограждения и доски на площади Согласия
  • AP
  • © Thomas Padilla

Об этом сообщает РИА Новости.

Собравшиеся скандировали: «Макрона — в отставку!», «Мы не сдадимся!», «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»

После этого участники протеста переместились к площади Согласия, рядом с которой расположен Елисейский дворец.

Протестующие запускали петарды и жгли файеры. Также в акции участвуют радикалы из движения black bloc. Полицейские и жандармы пока не вмешиваются в манифестацию.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.

Лидеры политических партий намерены поставить на голосование вопрос о доверии правительству страны.

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