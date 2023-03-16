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Лидеры французских партий выступили за голосование о доверии правительству

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Лидеры французских политических партий заявили, что намерены поставить на голосование вопрос о доверии правительству страны.
Лидеры французских партий выступили за голосование о доверии правительству
  • AP
  • © Thomas Padilla

«Мы инициируем вотум о доверии правительству… Премьер Борн больше не должна оставаться в Матиньонском дворце», — приводит ТАСС слова главы парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Она отметила, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении проекта пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате парламента говорит о полном провале его политики.

Ранее стало известно, что Макрон решил провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

19 февраля издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса IFOP сообщило, что популярность Макрона за последние три года достигла рекордного минимума и составила 32%.

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