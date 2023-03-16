Президент Асад: Запад начал третью мировую войну руками Зеленского и террористов в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что коллективный Запад начал третью мировую войну, которую ведёт руками нацистов на Украине во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским и руками террористов в Сирии.

Об этом пишет РИА Новости.

Асад подчеркнул, что Зеленский ведёт «войну от лица Запада своей армией, состоящей из нацистов».

«То же самое, террористы — это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах», — заявил он.

Ранее Асад заявил, что Дамаск признаёт новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов регионами: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

По его словам, Сирия признала эти регионы ещё до того, как они присоединились к России.

В конце февраля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир в данный момент находится на грани третьей мировой войны из-за действий американского лидера Джо Байдена и других официальных лиц в Вашингтоне.

10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что человечество ещё не было так близко к третьей мировой войне, как сейчас из-за украинского конфликта.

Он поделился опасениями о том, что одна из стран ЕС или НАТО может отправить на Украину своих военнослужащих.