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Орбан заявил о риске превращения украинского конфликта в мировую войну

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Человечество ещё не было так близко к третьей мировой войне, как сейчас из-за украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан заявил о риске превращения украинского конфликта в мировую войну
  • AP
  • © Denes Erdos

Он поделился опасениями о том, что одна из стран ЕС или НАТО может отправить на Украину своих военнослужащих.

«Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую», — цитирует Орбана ТАСС.

По подсчётам правительства Венгрии, на данный момент уже 35 государств осуществляют поставку вооружения Украине, 17 из них предложили танки.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны, осуществляя поставку вооружения Вооружённым силам Украины, становятся причастны к военным преступлениям Киева.

Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подчеркнула, что Киев не сможет выиграть в конфликте без вступления в него НАТО.

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