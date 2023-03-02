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Рябков: Запад становится причастен к военным преступлениям Киева, поставляя оружие ВСУ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны, осуществляя поставку вооружения Вооружённым силам Украины, становятся причастны к военным преступлениям Киева.
Рябков: Запад становится причастен к военным преступлениям Киева, поставляя оружие ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии ООН по правам человека.

Рябков подчеркнул, что Запад проводит курс по намеренной эскалации украинского конфликта, поставляя Киеву разные типы вооружения.

Из поставляемого Западом оружия ВСУ наносят удары по жилым домам, школам, больницам, добавил он.

«Всё это — военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны — члены НАТО», — заключил Рябков.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие за год выпустили по территории республики 239 ракет из РСЗО HIMARS.

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