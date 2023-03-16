Асад: Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск признаёт новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов регионами: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — заявил Асад.

Он добавил, что Сирия признала эти регионы ещё до того, как они присоединились к России.

Ранее Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».