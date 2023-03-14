Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США
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Об этом в статье для The American Conservative заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Пресловутые «вибрации» рынка — чувства, эмоции, убеждения и психологические склонности — предполагают, что внутри американской экономики происходит тёмный поворот», — отметил Макгрегор.
По его словам, участие Вашингтона в конфликте расшатывает политическую и экономическую обстановку в США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.
По его словам, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.
Как утверждали в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией.