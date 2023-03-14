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Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США

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У Соединённых Штатов остается всё меньше возможностей поддерживать Киев.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США
  • AP
  • © Libkos

Об этом в статье для The American Conservative заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Пресловутые «вибрации» рынка — чувства, эмоции, убеждения и психологические склонности — предполагают, что внутри американской экономики происходит тёмный поворот», — отметил Макгрегор.

По его словам, участие Вашингтона в конфликте расшатывает политическую и экономическую обстановку в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.

По его словам, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.

Как утверждали в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией.

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