У Соединённых Штатов остается всё меньше возможностей поддерживать Киев.

Об этом в статье для The American Conservative заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Пресловутые «вибрации» рынка — чувства, эмоции, убеждения и психологические склонности — предполагают, что внутри американской экономики происходит тёмный поворот», — отметил Макгрегор.

По его словам, участие Вашингтона в конфликте расшатывает политическую и экономическую обстановку в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не хочет завершения украинского конфликта и делает всё для того, чтобы он продолжался.

По его словам, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.

Как утверждали в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена считает своей задачей обеспечить Киев более сильной позицией в переговорах с Россией.