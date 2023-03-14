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Американский политолог Вароли назвал доллар «куском бумаги»

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Доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую системы страны ждёт крах, заявил американский политолог Джон Вароли.

«Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживём этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить», — цитирует Вароли газета «Известия».

По его словам, правительство страны делает всё, чтобы предотвратить панику и убеждает граждан, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».

Он отметил, что потенциальный кризис больше всего навредит странам Запада и НАТО.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

По мнению бывшего президент США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики американского лидера Джо Байдена.

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