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Экс-помощник главы Минфина Робертс назвал небезопасной банковскую систему США

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Бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил уверенность, что американская банковская система не является безопасной.
Экс-помощник главы Минфина Робертс назвал небезопасной банковскую систему США
  • Gettyimages.ru
  • © Holly Koffler / EyeEm

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Банковская система небезопасна», — сказал Робертс.

Аналитик объяснил это тем, что пять самых крупных американских банков несут риски потерь, которые больше мирового ВВП в два раза.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

По мнению бывшего президент США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики американского лидера Джо Байдена.

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