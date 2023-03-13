Экс-помощник главы Минфина Робертс назвал небезопасной банковскую систему США
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Банковская система небезопасна», — сказал Робертс.
Аналитик объяснил это тем, что пять самых крупных американских банков несут риски потерь, которые больше мирового ВВП в два раза.
11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.
По мнению бывшего президент США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики американского лидера Джо Байдена.