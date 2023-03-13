Экс-помощник главы Минфина Робертс назвал небезопасной банковскую систему США

Бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс выразил уверенность, что американская банковская система не является безопасной.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Банковская система небезопасна», — сказал Робертс.

Аналитик объяснил это тем, что пять самых крупных американских банков несут риски потерь, которые больше мирового ВВП в два раза.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

По мнению бывшего президент США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики американского лидера Джо Байдена.