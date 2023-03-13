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Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков будет уволено

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Президент США Джо Байден на фоне закрытия двух крупных банков страны пообещал американцам, что руководство финансовых учреждений, которые обанкротились, будет уволено.
Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков будет уволено
  • AP
  • © Jeff Chiu

Об этом он заявил в обращении в гражданам, посвящённом «экстренным мерам», которые администрация намерена принять для урегулирования ситуации.

Во время выступления Байден заверил американцев, что все банковские депозиты доступны им при необходимости.

Президент также убеждён, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за ситуации вокруг обанкротившихся банков.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

Издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank.

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