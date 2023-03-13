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CNN: Байден попытается успокоить американцев на фоне закрытия двух банков США

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Президент США Джо Байден попытается убедить американцев в безопасности банковской системы Соединённых Штатов во время выступления, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
CNN: Байден попытается успокоить американцев на фоне закрытия двух банков США
  • AP
  • © Evan Vucci

По данным телеканала, Байден скажет американцам, что они могут быть «уверены в безопасности банковской системы, а их банковские депозиты будут там, когда понадобятся», сообщает телеканал.

Выступление Байдена намечено на 09:00 по местному времени (16:00 мск).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

Издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики Байдена.

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