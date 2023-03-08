Столтенберг заявил, что в НАТО не знают причастных ко взрывам «Северных потоков» личностей

В НАТО не знают, кто взорвал газопроводы «Северных потоков», однако диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг.

«Мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Так Столтенберг ответил на вопрос о последних публикациях в ряде зарубежных СМИ, согласно которым к диверсии может быть причастна «проукраинская группировка», а не США, о чём говорилось в расследовании журналиста Сеймура Херша.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также британская газета The Times писала, что спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.