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Столтенберг заявил, что в НАТО не знают причастных ко взрывам «Северных потоков» личностей

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В НАТО не знают, кто взорвал газопроводы «Северных потоков», однако диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры альянса, заявил его генсек Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что в НАТО не знают причастных ко взрывам «Северных потоков» личностей
  • AP

«Мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Так Столтенберг ответил на вопрос о последних публикациях в ряде зарубежных СМИ, согласно которым к диверсии может быть причастна «проукраинская группировка», а не США, о чём говорилось в расследовании журналиста Сеймура Херша.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также британская газета The Times писала, что спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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