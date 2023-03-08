Столтенберг заявил, что в НАТО не знают причастных ко взрывам «Северных потоков» личностей
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«Мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит. Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.
Так Столтенберг ответил на вопрос о последних публикациях в ряде зарубежных СМИ, согласно которым к диверсии может быть причастна «проукраинская группировка», а не США, о чём говорилось в расследовании журналиста Сеймура Херша.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Также британская газета The Times писала, что спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.
При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.