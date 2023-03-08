В конгрессе США заявили, что к диверсии на Nord Stream причастны связанные с Украиной люди

Сотрудник конгресса США предположил, что к диверсиям на «Северных потоках» могли быть причастны «люди, связанные с Украиной», а не Россия или США.

«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это... Это были не мы и, вероятно, не русские», — приводит Politico слова представителя американского конгресса, сказанные им на условиях анонимности.

Ранее британская газета The Times сообщила, что спецслужбы стран Запада знали об украинском следе в теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» уже через неделю после взрывов.

Издание утверждает, что, «по данным расследования», к диверсии причастен некий «частный украинский спонсор», якобы не связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отметило, что любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

При этом американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.