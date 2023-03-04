Французский генерал Тренкан: замалчивание выводов о ЧП на «Северных потоках» выгодно Западу
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«Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно даёт понять, что его взрыв невыгоден России», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала LCI.
Тренкан назвал удивительным тот факт, что ФРГ, Швеция и Дания провели расследования, но никаких результатов не было опубликовано.
«А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал генерал.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.
Он также рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.