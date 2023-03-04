Французский генерал Тренкан: замалчивание выводов о ЧП на «Северных потоках» выгодно Западу

Замалчивание выводов расследования взрывов на «Северных потоках» выгодно западным странам. Об этом заявил бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан.

«Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно даёт понять, что его взрыв невыгоден России», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала LCI.

Тренкан назвал удивительным тот факт, что ФРГ, Швеция и Дания провели расследования, но никаких результатов не было опубликовано.

«А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал генерал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.

Он также рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.