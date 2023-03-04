Депутат ЕП Уоллес: подрыв «Северных потоков» был спланированным террористическим актом

Диверсия на «Северных потоках» была спланированным террористическим актом, а отсутствие результата расследований говорит о подчинении ЕС США.

Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Диверсия на «Северных потоках» была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре», — приводит его слова издание Exxpress.

Уоллес отметил, что расследование диверсии должно быть важнейшим пунктом европейской повестки дня.

«Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом?» — заключил он.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.

Он также рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.