Гонконг с 1 марта отменяет обязательное ношение масок, заявил во вторник глава администрации мегаполиса Джон Ли.

«Начиная с завтрашнего дня (1 марта) правительство отменяет обязательное ношение масок, в том числе в помещении, на открытом воздухе и в общественном транспорте», — приводит РИА Новости слова Ли в китайской социальной сети Weibo.

Он отметил, что после отмены масочного режима Гонконг вернётся к нормальной жизни.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.