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Песков назвал абсурдными новые санкционные списки ЕС

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Новые санкционные списки ЕС — это абсурд, так как ограничения вводят против людей, которые не имеют отношения к какой-то санкционной тематике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал абсурдными новые санкционные списки ЕС
  • AP
  • © Virginia Mayo

Так в Кремле прокомментировали введение ограничительных мер против главы СПЧ Валерия Фадеева, хирурга Леонида Рошаля, российского омбудсмена Татьяны Москальковой и других граждан.

«Всё это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки», — сказал Песков.

Вместе с этим он добавил, что в чёрные списки вводят людей настолько состоявшихся, что им эти ограничения не доставят дискомфорта.

Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.

Москалькова назвала включение её в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека.

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