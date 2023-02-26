Москалькова: санкции ЕС — это нарушение Всеобщей декларации прав человека
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию», — сказала Москалькова.
По её словам, гуманитарные мосты, выстроенные омбудсменами с большим трудом, сожжены «в угоду политической конъюнктуре».
Она также добавила, что американские и западные власти заинтересованы в эскалации конфликта.
Ранее стало известно, что Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.
Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.