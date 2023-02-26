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Москалькова: санкции ЕС — это нарушение Всеобщей декларации прав человека

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала включение её в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию», — сказала Москалькова.

По её словам, гуманитарные мосты, выстроенные омбудсменами с большим трудом, сожжены «в угоду политической конъюнктуре».

Она также добавила, что американские и западные власти заинтересованы в эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.

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