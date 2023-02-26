Посол Кастильос: Уругвай планирует увеличить поставки в Россию рыбных продуктов

Власти Уругвая изучают возможности увеличения поставок рыбных продуктов в Россию.

Об этом заявил в интервью РИА Новости уругвайский посол в Москве Даниэль Кастильос.

«Мы также стараемся изучить возможности для поставок новой продукции. Например, рыбных продуктов, вина, мёда. Что касается рыбы, мы думаем, у нас есть здесь большой потенциал», — рассказал Кастильос.

Он напомнил, что Уругвай уже поставляет в Россию икру, и заявил о стремлении экспортировать больше рыбных продуктов.

По его словам, Россия занимает первое место по импорту сливочного масла из Уругвая и третье место по закупкам уругвайского сыра.

В декабре бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес сообщил, что товарооборот между Бразилией и Россией с начала 2022 года достиг $8,8 млрд по состоянию на ноябрь, это рекордные показатели.