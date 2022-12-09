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Посол Соарес: товарооборот между Россией и Бразилией превысил рекордные $8 млрд

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Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес сообщил, что товарооборот между Бразилией и Россией с начала 2022 года достиг $8,8 млрд по состоянию на ноябрь, это рекордные показатели.

Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, посол ожидает, что показатели достигнут $10 млрд.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот вырос на треть и впервые в истории приблизился к $154 млрд.

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