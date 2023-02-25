Welt am Sonntag: ФРГ планирует использовать оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы

Власти Германии хотят использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока — 2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Отмечается, что немецкое правительство ведёт с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3 тыс. труб.

«Федеральное правительство намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяжённостью чуть менее 40 км», — говорится в сообщении.

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».