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GT: Западу необходимо внимательнее ознакомиться с мирным планом Китая по Украине

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Западным странам нужно внимательно ознакомиться с китайской мирной инициативой по Украине и перестать препятствовать урегулированию конфликта, заявили обозреватели Global Times.

«Кто-то в США и на Западе, похоже, не хочет, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров, вместо этого они пытаются ещё больше мутить воду и преследовать свои интересы», — говорится в материале издания.

По мнению авторов статьи, конфликт на Украине инициировали США и НАТО, а сейчас устраивают разные инциденты, поставляют оружие и в целом препятствуют мирному урегулированию ситуации.

«Мы считаем, что американским и западным политическим элитам крайне необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов. Несмотря на то, что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира», — заключили в Global Times.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине выгоден только России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая, однако назвал документ интересным и отметил, что украинские власти занимаются его изучением.

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