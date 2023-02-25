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Кулеба: Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна по меньшей мере с одним пунктом мирного плана Китая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

Таким пунктом Кулебин назвал «односторонние санкции».

«Мы считаем, что санкции — важный инструмент», — сказал украинский министр.

При этом он назвал «мирный план Китая» интересным документом и заявил, что украинские власти занимаются его изучением.

«Мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — добавил дипломат.

Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что предложенный Китаем план урегулированию конфликта на Украине выгоден только России.

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