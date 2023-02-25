Херш: трубопроводный бизнес уверен в непричастности России к подрыву «Северных потоков»

Представители трубопроводного бизнеса твёрдо убеждены, что Россия непричастна к подрыву «Северных потоков», заявил лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

«У меня есть эмпирический материал, который я не могу обнародовать, потому что обещал этого не делать. Но могу вам сейчас сказать: люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами, — я с некоторыми из них говорил, — твёрдо убеждены в том, что Россия ничего подобного не делала — с её стороны такой шаг был бы сущим безумием», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

По словам Херша, со времён президентства в США Джона Кеннеди существовали опасения, что Россия, обладая «колоссальными» запасами природного газа и нефти «будет использовать, в частности, газ как политическое оружие в той борьбе с нами, которая ведётся со времён Второй мировой войны».

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».