Херш: трубопроводный бизнес уверен в непричастности России к подрыву «Северных потоков»
«У меня есть эмпирический материал, который я не могу обнародовать, потому что обещал этого не делать. Но могу вам сейчас сказать: люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами, — я с некоторыми из них говорил, — твёрдо убеждены в том, что Россия ничего подобного не делала — с её стороны такой шаг был бы сущим безумием», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.
По словам Херша, со времён президентства в США Джона Кеннеди существовали опасения, что Россия, обладая «колоссальными» запасами природного газа и нефти «будет использовать, в частности, газ как политическое оружие в той борьбе с нами, которая ведётся со времён Второй мировой войны».
В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.
21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.
В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».