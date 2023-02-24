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Посол КНР в ЕС: если Запад собирается одолеть Россию, то будет жестокая война

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Если Запад поставил себе цель одолеть Россию, то это приведёт к жестокой и затяжной войне, заявил посол КНР в ЕС Фу Цун.
Посол КНР в ЕС: если Запад собирается одолеть Россию, то будет жестокая война
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесёт миру большие риски», — сказал Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times.

Он отметил, что такие тезисы, как «Россия скатится до уровня второсортной страны», являются опасными и исключают возможность переговоров.

Дипломат подчеркнул, что это может привести к большей эскалации.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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