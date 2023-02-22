У журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии нашли итальянское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров*, а также его супруга Лидия Невзорова получили гражданство Италии. Об этом сообщили RT источники в российских правоохранительных органах.

По их данным, Невзоров и его супруга пребывают в статусе граждан Италии не первый месяц. В частности, они уже имели двойное российско-итальянское гражданство на момент отъезда из России весной 2022 года.

При этом, находясь в Италии, Невзоров и его супруга подали прошение на оформление украинского подданства. Указом президента Украины Владимира Зеленского оно им было предоставлено.

Как сообщал RT, ранее в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием признать супругу Невзорова Лидию иностранным агентом, а также привлечь её к административной ответственности за дискредитацию российских вооружённых сил.

Сам Невзоров был признан «иноагентом» в апреле 2022 года, а затем объявлен в федеральный розыск и заочно осуждён по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.