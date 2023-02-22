Узнать больше

У журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии нашли итальянское гражданство

Короткая ссылка
RT
Российский журналист Александр Невзоров*, а также его супруга Лидия Невзорова получили гражданство Италии. Об этом сообщили RT источники в российских правоохранительных органах.
У журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии нашли итальянское гражданство
  • РИА Новости

По их данным, Невзоров и его супруга пребывают в статусе граждан Италии не первый месяц. В частности, они уже имели двойное российско-итальянское гражданство на момент отъезда из России весной 2022 года.

При этом, находясь в Италии, Невзоров и его супруга подали прошение на оформление украинского подданства. Указом президента Украины Владимира Зеленского оно им было предоставлено.

Как сообщал RT, ранее в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием признать супругу Невзорова Лидию иностранным агентом, а также привлечь её к административной ответственности за дискредитацию российских вооружённых сил. 

Сам Невзоров был признан «иноагентом» в апреле 2022 года, а затем объявлен в федеральный розыск и заочно осуждён по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить