Супругу журналиста Александра Невзорова Лидию просят признать иностранным агентом

В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием признать супругу журналиста Александра Невзорова* Лидию иностранным агентом, а также привлечь её к административной ответственности за дискредитацию российских вооружённых сил и за возбуждение ненависти, об этом стало известно RT.

Автор обращения, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, обратил внимание на то, что Лидия Невзорова получила украинское гражданство. Бородин просит дать оценку этому факту в российском правовом поле.

По мнению главы ФПБК, Лидия Невзорова в своём Telegram-канале размещает посты, в которых «крайне негативно и в оскорбительной форме» отзывается о принимаемых госорганами и российским президентом решениях, о самом президенте и военнослужащих, участвующих в СВО, а также о простых российских гражданах.

Бородин отмечает, что чете Невзоровых были вручены украинские паспорта лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, утверждает он, власти Украины запрещают владение паспортами разных стран, в том числе российским.

В обращении также содержится просьба к Генпрокуратуре России проверить, насколько правомерно Лидия Невзорова продолжает вести предпринимательскую деятельность в России, являясь резидентом иного государства.

Как сообщал ранее RT, Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

С 6 мая 2022 года он находится в федеральном розыске.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.