Узнать больше

Супругу журналиста Александра Невзорова Лидию просят признать иностранным агентом

Короткая ссылка
RT
В Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием признать супругу журналиста Александра Невзорова* Лидию иностранным агентом, а также привлечь её к административной ответственности за дискредитацию российских вооружённых сил и за возбуждение ненависти, об этом стало известно RT.

Автор обращения, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, обратил внимание на то, что Лидия Невзорова получила украинское гражданство. Бородин просит дать оценку этому факту в российском правовом поле.

По мнению главы ФПБК, Лидия Невзорова в своём Telegram-канале размещает посты, в которых «крайне негативно и в оскорбительной форме» отзывается о принимаемых госорганами и российским президентом решениях, о самом президенте и военнослужащих, участвующих в СВО, а также о простых российских гражданах.

Бородин отмечает, что чете Невзоровых были вручены украинские паспорта лично президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, утверждает он, власти Украины запрещают владение паспортами разных стран, в том числе российским.

В обращении также содержится просьба к Генпрокуратуре России проверить, насколько правомерно Лидия Невзорова продолжает вести предпринимательскую деятельность в России, являясь резидентом иного государства.

Как сообщал ранее RT, Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о дискредитации Вооружённых сил России.

С 6 мая 2022 года он находится в федеральном розыске.  

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить