Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова
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Постановление признано законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
С 6 мая Невзоров объявлен в федеральный розыск. Постановление суда предписывает помещение его под стражу на два месяца после задержания.
Апелляционная жалоба была подана в Московский городской суд адвокатом журналиста.
Ранее сообщалось, что в отношении Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК России.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.