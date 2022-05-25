Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова

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Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о заочном аресте журналиста Александра Невзорова* и оставил его без изменений.
Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова
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Постановление признано законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

С 6 мая Невзоров объявлен в федеральный розыск. Постановление суда предписывает помещение его под стражу на два месяца после задержания.

Апелляционная жалоба была подана в Московский городской суд адвокатом журналиста.

Ранее сообщалось, что в отношении Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.

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