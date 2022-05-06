Басманный суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — цитирует РИА Новости представителя суда.

В марте центральный аппарат СК возбудил в отношении журналиста уголовное дело о распространении фейков о ВС России по ч. 2 ст. 207.3 УК, что предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.