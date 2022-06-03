Зеленский предоставил гражданство Украины журналисту Невзорову и его супруге

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии. Об этом сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

«Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о заочном аресте Невзорова и оставил его без изменений.

С 6 мая Невзоров объявлен в федеральный розыск. Постановление суда предписывает помещение его под стражу на два месяца после задержания.

В отношении Александра Невзорова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.