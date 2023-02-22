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МИД России: для мира на Украине необходима политическая воля Запада и Киева

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Для наступления мира на Украине необходима политическая воля Киева и стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: для мира на Украине необходима политическая воля Запада и Киева
  • РИА Новости

«Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что российская сторона не наблюдает данной политической воли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте.

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