Байден: спецоперация на Украине стала испытанием для США, НАТО и Европы

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием для НАТО, Европы и Соединённых Штатов.

«Весь мир столкнулся с испытанием за столетие. Европа столкнулась с испытанием, США и НАТО. Все демократии подверглись испытанию», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники пообещали передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.

Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с Байденом сообщил, что ведётся совместная работа над поставками Украине дальнобойного оружия.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал новый пакет помощи США Киеву соучастием в конфликте.