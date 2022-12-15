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Политолог Бальбек призвал ответить на резолюцию Польши о России «экономическим путём»

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Полина Полетаева
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение сейма Польши о признании России поддерживающей терроризм страной.
Политолог Бальбек призвал ответить на резолюцию Польши о России «экономическим путём»
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Glowacki / EyeEm

«Сейчас пришла пора, когда нужно ответить. Причём исключительно экономическим путём по той простой причине, что политических и дипломатических связей де-факто с Польшей нет»,— отметил Бальбек.

Политолог выразил уверенность в том, что таким образом Варшава «на себе прочувствует», что значит голословно обвинять Россию.

По его мнению, «такие выпады прощать нельзя».

Ранее сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм».

В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, Устав ООН и многие другие обязательства.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это «продолжение антироссийской истерики».

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что это решение является заказным действием антироссийской кампании Запада.

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