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Экс-канцлер Австрии Штрахе: слова Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают

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Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что Минские соглашения были не всерьёз, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, заявление Меркель подрывает веру в силу слова европейских политиков.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель. По его словам, это было «абсолютно неожиданным».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Меркель поступила «мелко и мерзко».

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