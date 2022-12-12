GT: реальные замыслы по Минским соглашениям подорвали доверие к Западу
Как пишет портал, Минские соглашения для Запада «были всего лишь временной задержкой, чтобы выиграть время».
«Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, в частности США, вообще не выполняют договорные обязательства. Они легко могут отказаться от своих слов», — говорится в материале.
Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».
Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель. По его словам, это было «абсолютно неожиданным».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Меркель поступила «мелко и мерзко».