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GT: реальные замыслы по Минским соглашениям подорвали доверие к Западу

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Слова экс-канцлера Ангелы Меркель о реальных замыслах Запада при заключении Минских соглашений показали лицемерное отношение западных стран к России и подорвали доверие к ним, пишет китайское издание Global Times.

Как пишет портал, Минские соглашения для Запада «были всего лишь временной задержкой, чтобы выиграть время».

«Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, в частности США, вообще не выполняют договорные обязательства. Они легко могут отказаться от своих слов», — говорится в материале.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель. По его словам, это было «абсолютно неожиданным».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Меркель поступила «мелко и мерзко».

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