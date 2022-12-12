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Минобороны Ирана: Киев не предоставил доказательств применения Россией иранских дронов

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Представители Киева на встрече экспертов не предоставили Тегерану документов, которые бы подтвердили применение Россией иранских дронов, сообщил глава Минобороны Ирана Реза Аштиани.
Минобороны Ирана: Киев не предоставил доказательств применения Россией иранских дронов
  • AP

«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Иранская сторона ранее провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.

В конце октября постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине.

Иран также отверг обвинения в передаче России беспилотников.

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