Минобороны Ирана: Киев не предоставил доказательств применения Россией иранских дронов

Представители Киева на встрече экспертов не предоставили Тегерану документов, которые бы подтвердили применение Россией иранских дронов, сообщил глава Минобороны Ирана Реза Аштиани.

«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Иранская сторона ранее провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.

В конце октября постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине.

Иран также отверг обвинения в передаче России беспилотников.