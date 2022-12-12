Минобороны Ирана: Киев не предоставил доказательств применения Россией иранских дронов
- AP
«Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства.
Иранская сторона ранее провела экспертную встречу с украинскими специалистами по вопросу военных беспилотников.
В конце октября постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине.
Иран также отверг обвинения в передаче России беспилотников.