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Байден рассказал Зеленскому о приоритетах США по укреплению ПВО Украины

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Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины.

«Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности», — сообщается на сайте Белого дома.

Ранее Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

В Госдепе уточнили, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.

Как отмечал обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс, цена дальнейшей военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти.

Автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен заявлял, что Вашингтон может перестать поставлять оружие Киеву, если поймёт, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы США.

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