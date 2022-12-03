TAC: поставки вооружения США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду
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По его словам, ожидается, что прежде чем в январе контроль над палатой представителей «перейдёт к республиканцам», демократы одобрят просьбу американского президента Джо Байдена о выделении ещё $38 млрд для армии Украины.
При этом Бьюкенен выразил надежду, что власти США «сосредоточатся на интересах собственного государства».
«Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — пишет автор.
Он добавил, что «великие державы» никогда не должны уступать «меньшим державам», не связанным с их интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.
Кроме того, генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс заявил, что США и их союзники по НАТО договариваются с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине.