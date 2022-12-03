TAC: поставки вооружения США Киеву прекратятся, если риски для Вашингтона перевесят выгоду

Вашингтон может перестать поставлять оружие Киеву, если поймёт, что риски эскалации конфликта перевешивают интересы США. Об этом пишет автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

По его словам, ожидается, что прежде чем в январе контроль над палатой представителей «перейдёт к республиканцам», демократы одобрят просьбу американского президента Джо Байдена о выделении ещё $38 млрд для армии Украины.

При этом Бьюкенен выразил надежду, что власти США «сосредоточатся на интересах собственного государства».

«Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — пишет автор.

Он добавил, что «великие державы» никогда не должны уступать «меньшим державам», не связанным с их интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

Кроме того, генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс заявил, что США и их союзники по НАТО договариваются с некоторыми странами Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине.