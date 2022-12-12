WSJ: цена дальнейшей поддержки Украины для США будет расти

Цена дальнейшей военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти, заявил обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.

Он отметил, что растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ всё чаще привлекают внимание западной общественности.

«США уже предоставили Украине почти $32 млрд, ...включая около $20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности», — напомнил Майклс.

Остаётся открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте, заключил он.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конфликт на Украине оказывает меньшее влияние на США, чем на Европу.

Издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.